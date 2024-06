Asllani, occasione Europei per un grande terzo anno all’Inter

Per Kristjan Asllani sta per iniziare una grande esperienza in carriera, ovvero gli Europei con la maglia della sua nazionale, l’Albania. Un’occasione di crescita anche per un grande terzo anno all’Inter, dove sicuramente servirà anche il suo contributo.

GRANDE STEP – L’avventura che sta per aprirsi con Kristjan Asllani con la sua Albania agli Europei è senza ombra di dubbio un grande step per la sua crescita come calciatore. Proprio lui è uno dei punti cardine della sua nazionale, che sabato sera esordirà in Germania nella tanto attesa sfida contro l’Italia. In una partita nella quale si troverà sicuramente ad affrontare Federico Dimarco, probabilmente Matteo Darmian e forse – dal momento che sono ancora in dubbio per alcuni problemi fisici – Nicolò Barella e/o Davide Frattesi.

Asllani, dagli Europei all’Inter: obiettivo per il terzo anno

MINUTAGGIO – La grande occasione agli Europei servirà anche a Kristjan Asllani per aumentare il suo minutaggio nel terzo anno di carriera all’Inter. Già nella scorsa stagione – quella del ventesimo scudetto e della seconda stella – il centrocampista albanese ha avuto modo di rendersi ben più che utile (basti ricordare le partite da titolare contro Lecce e Genoa, nelle quali sono arrivati un assist e un gol) sostituendo al meglio Hakan Calhanoglu nei momenti di bisogno. Ora, in vista della prossima, lunghissima, stagione, potrà aumentare ulteriormente il suo minutaggio. A patto che dimostri una crescita e la sua affidabilità, partendo già dalla grande palestra degli Europei, passando poi naturalmente per le prime uscite (tra precampionato e inizio stagione) con l’Inter.