Csiszar: «Che voglia di ricominciare! Inter, il ricordo più bello uno»

Csiszar ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter Women. La giocatrice ungherese non vede l’ora di ricominciare la stagione.

PAROLE DA RINNOVO – Henrietta Csiszar ha parlato così a Inter Tv dopo il rinnovo con i colori nerazzurri: «Motivata e pronta per quello che verrà. Non abbiamo finito la stagione come avremmo voluto ma abbiamo un grande gruppo, non vedo l’ora di ricominciare. Ricordi? La vittoria contro il Milan al primo anno indimenticabile, così come ricordo con estremo piacere quella dell’ultima stagione: una vittoria speciale perché era la prima partita nell’Arena, la nostra nuova casa, con tantissime persone. Ai tifosi li voglio ringraziare per il loro supporto, sono stati incredibili».