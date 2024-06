Inter, che gioco delle coppie in un centrocampo… Da nazionale!

L’Inter, grazie anche alle occasioni di mercato, può vantare un centrocampo di altissimo livello. Con tanto di gioco delle coppie ben definito di livello decisamente da nazionale.

GIOCO DELLE COPPIE – Il rinnovo di Nicolò Barella che lo blinda all’Inter fino al 2029 pone ulteriormente la luce sull’altissimo livello del centrocampo nerazzurro. Senza dubbio il migliore in Italia e sicuramente tra i migliori anche a livello europeo. Basta dare un rapido sguardo al “gioco delle coppie”, che vede sulla sinistra il duetto composto da Henrikh Mkhitaryan e il nuovo arrivato (a parametro zero dal Napoli) Piotr Zielinski, al centro il faro Hakan Calhanoglu e il giovane Krisjan Asllani, mentre a destra lo stesso Nicolò Barella con il suo vice Davide Frattesi.

Inter, un centrocampo da… Nazionale (tranne uno)!

ALTO LIVELLO – Se ciò non bastasse, per analizzare il livello del centrocampo dell’Inter ci pensano anche le nazionali. Agli Europei, per esempio, sono ben cinque su sei i centrocampisti nerazzurri che saranno impegnati. Tutti, di fatto, tranne il solo Henrikh Mkhitaryan che ha deciso già di ritirarsi da tempo dagli impegni con la nazionale dell’Armenia (che, in ogni caso, non partecipa a EURO 2024). Quale modo migliore per valutare il livello del reparto centrale della squadra di Simone Inzaghi? Non solo: parliamo anche di giocatori che saranno tutti titolari con le rispettive nazionali. Barella con l’Italia (e Frattesi come prima alternativa), Calhanoglu con la Turchia (da capitano), Zielinski con la Polonia e Asllani con l’Albania.

ALTRE PRIORITÀ – Ecco dunque perché, con un centrocampo di questo livello pronto a essere il punto di forza dell’Inter anche nella prossima stagione, la dirigenza nerazzurra può concentrarsi su altre priorità. Che al momento riguardano il secondo portiere, con il nome di Josep Martinez del Genoa che prende sempre più quota, ma anche l’attacco, con le questioni Joaquin Correa e Marko Arnautovic da risolvere in uscita, il sogno Albert Gudmundsson e, infine, il rinnovo o meno di Denzel Dumfries.