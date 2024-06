Frattesi recupera per l’Albania, Barella invece? L’Italia spera – TS

Davide Frattesi e Nicolò Barella hanno avuto a che fare con problemi fisici negli ultimi giorni, mettendo in dubbio la loro presenza per l’esordio agli Europei in Italia-Albania. Tuttosport dà le prime risposte.

RECUPERI – Davide Frattesi e Nicolò Barella hanno preoccupato e non poco Luciano Spalletti per l’esordio di sabato sera contro l’Albania agli Europei. I due giocatori dell’Inter hanno fatto registrare dei problemi fisici, di lieve entità ma comunque fastidiosi a pochi giorni dal match. Barella ha avuto un affaticamento muscolare e ancora non rientra in gruppo negli allenamenti, mentre il compagno ieri ha già risposte positive tornando con i compagni e risultando pienamente recuperato. Barella oggi dovrebbe allenarsi in gruppo, quindi anche la stella che ha appena rinnovato con l’Inter è sulla via del recupero.

fonte: Tuttosport – Stefano Salandin