Capuano: «Napoli, con Conte obbligo scudetto! In corsa con l’Inter»

Con Antonio Conte al Napoli, Giovanni Capuano ha già le idee chiare sull’obiettivo stagionale degli azzurri. Secondo il giornalista, dovrebbero spodestare i Campioni d’Italia dell’Inter per un motivo preciso.

OBBLIGO – A Napoli c’è grande fermento per l’approdo in panchina di Antonio Conte. Allo stesso tempo, però, ci sono anche grandi aspettative sull’andamento della prossima stagione, dopo aver concluso quella attuale al decimo posto in classifica. Aspettative che ha anche Giovanni Capuano: «Il Napoli ha l’obbligo di vincere lo scudetto. Ha l’allenatore – Antonio Conte – più pagato d’Italia, aspettando il rinnovo di contratto con l’Inter di Simone Inzaghi. Inoltre, non ha le coppe da disputare e ha una rosa molto forte. Per un anno intero ci siamo fatti raccontare che Massimiliano Allegri era obbligato a vincere lo scudetto con la sua Juventus».

Napoli, hai già un dovere. Capuano avvisa l’Inter

PROSPETTIVA – Capuano continua, spiegando i motivi per cui il Napoli dovrebbe ottenere il titolo dello scudetto il prossimo anno: «In questa situazione, immaginando che Aurelio De Laurentiis dovrà fare un grande calciomercato per dare ad Antonio Conte quello che chiede, avremo una squadra che, insieme all’Inter, correrà per vincere lo scudetto». Secondo il giornalista, dopo aver scippato lo scettro dello scudetto 2022/2023 al Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi la prossima stagione dovrebbe fare attenzione alla nuova pretendente in prospettiva. Il club partenopeo però ha alcune cose da risolvere: in primis la situazione legata al capitano Giovanni Di Lorenzo, il quale ha parlato dal ritiro della Nazionale a Iserlohn sul suo futuro e sulle ultime voci.