Inzaghi-Inter, servono i supplementari. I nodi della trattativa – TS

Tra Simone Inzaghi e l’Inter serviranno i tempi supplementari per concludere definitivamente la trattativa per il rinnovo di contratto. Gli ultimi aggiornamenti da Tuttosport.

ULTIMO INCONTRO – Ieri alle 17.15 l’agente Tullio Tinti e il collaboratore Paolo Castellini hanno varcato la soglia della sede di Viale della Liberazione per trattare il rinnovo di contratto del loro assistito Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter. All’incontro erano presenti sia il presidente Giuseppe Marotta che il direttore sportivo Piero Ausilio, a lavoro per accontentare tutti con la firma. Ieri è stata la seconda occasione in cui si è parlato, confermando due nodi per la chiusura definitiva.

Inzaghi-Inter, ancora un attimo

NODI – Gli agenti di Inzaghi vorrebbero un contratto valido fino al 30 giugno 2027, come lo hanno tutti i dirigenti dopo il rinnovo sotto la gestione Steven Zhang. Un premio ai risultati ottenuti dal piacentino. Quindi l’allenatore firmerebbe in tal caso per altri due anni, andando oltre le norme aziendali in casa nerazzurra. Marotta e Ausilio infatti spingono invece per un prolungamento fino al 2026 con opzione aggiuntiva fino alla stagione successiva. Neanche ieri si è arrivati perciò alla fumata bianca tanto attesa, servirà un terzo incontro. I supplementari per evitare di rischiare ai calci di rigore, rimane comunque l’ottimismo. Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter ancora per tanto tempo.

fonte: Tuttosport – Federico Masini