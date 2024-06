Bernardeschi certo: «Frattesi può dare quel qualcosa in più all’Italia»

Bernardeschi esalta Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, a detta sua, potrebbe essere il valore aggiunto dell’Italia di Spalletti.

VALORE AGGIUNTO − Federico Bernardeschi su Sky Sport intravede nell’interista Frattesi l’uomo in più dell’Italia: «Frattesi può dare quel qualcosa in più al di là delle caratteristiche della squadra. Ha passato un anno importante, in una grande squadra (l’Inter, ndr), non era facile per lui, ma si è sempre fatto trovare pronto. Anche se dovesse giocare titolare, sarà in grado di farsi valere perché ha caratteristiche diverse dagli altri».

VANTAGGIO − Infine, Bernardeschi ha parlato in generale della Nazionale ad Euro 2024: «Italia sottovalutata? Partiamo un po’ sempre così, questo ci dà un grande vantaggio perché ci permette di tirare fuori quell’orgoglio e quella cazzimma che sono fondamentali in queste occasioni».