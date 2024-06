IN – Inzaghi, incontro finito: Tinti depista tutti! Le novità da sede Inter

Si attendevano le dichiarazioni di Tinti all’uscita dalla sede dell’Inter, una volta finito l’incontro con Inzaghi, e invece non sarà così. Questo perché, come fa sapere il nostro inviato sul posto Onorio Ferraro, l’agente ha evitato di parlare coi giornalisti.

NO COMMENT – Tullio Tinti sceglie di usare… la porta secondaria. L’agente di Simone Inzaghi ha lasciato poco fa la sede dell’Inter, ma non dalla parte principale dove era arrivato poco dopo le 17.15 accompagnato dal suo agente Paolo Castellini. I due sono andati via dall’uscita sul retro, evitando così il contatto con i giornalisti presenti. Sull’incontro per il rinnovo di contratto dell’allenatore ci sono però lo stesso degli aggiornamenti: ecco cosa filtra dal vertice, come raccolto dal nostro inviato Onorio Ferraro.

Inzaghi, ancora attesa per il rinnovo di contratto con l’Inter

LA POSIZIONE – Non sarà oggi il giorno in cui ci sarà il tanto atteso annuncio. Inzaghi non “segue” quindi per il momento Nicolò Barella, la cui ufficialità è arrivata esattamente ventiquattro ore fa, alle 19 di ieri. Nessun problema però: il rinnovo è comunque molto vicino. Questo pomeriggio, nel vertice con Tinti, sono proseguiti i contatti fra le parti per definire le ultime questioni. Ma con un esito interlocutorio. C’è comunque grande ottimismo sia fronte entourage di Inzaghi sia fronte Inter, per riuscire a completare un accordo che blinderà il tecnico. Servirà però un nuovo incontro, che dovrà essere ancora stabilito. Come noto, il contratto di Inzaghi attualmente è fino al 30 giugno 2025: si punta a rinnovare per una o due stagioni in più.