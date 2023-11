Agresti: «Inter, con due 34enni opportuna altra punta! Ma dubito»

Il mercato invernale non è poi così lontano. Da tempo si è iniziato a discutere di alcuni possibili innesti per l’Inter. Su questo si esprime anche il giornalista Agresti su RadioSportiva.

DISPONIBILITÀ ECONOMICA – Stefano Agresti consiglia all’Inter di attivarsi nella finestra invernale di mercato per ampliare il potenziale offensivo. Ecco il parere del giornalista intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «A gennaio un’altra punta per l’Inter? Sarebbe opportuno prenderla. Non tanto per la posizione che occupa in campo Sanchez quanto perché l’Inter alle spalle di Marcu Thuram e di Lautaro Martinez ha due attaccanti che hanno entrambi 34 anni. Marko Arnautovic è infortunato, sta recuperando ma ancora non sta bene. Alexis Sanchez era stato mandando via, addirittura pagandogli una buona uscita perché si riteneva che non fosse più un calciatore da Inter e oggi è diventata la prima alternativa a Thuram e Lautaro Martinez. Per cui sarebbe opportuno prendere un altro attaccante. Ma non solo così sicuro che l’Inter lo farà perché ovviamente la disponibilità economica non è così grande da parte del club nerazzurro».