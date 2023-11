Arnautovic, c’è la data per il rientro! Attesa per Cuadrado – TS

Marko Arnautovic è sempre più vicino al rientro in campo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’austriaco punta al match contro il Salisburgo. Ancora attesa per Cuadrado

RIENTRO – Buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi. Secondo Tuttosport il ritorno fra i convocati di Arnautovic è sempre più vicino: l’austriaco, infortunatosi nel finale di Empoli-Inter, tornerà a disposizione del tecnico per la sfida di Champions League contro il Salisburgo in programma mercoledì. Nella giornata odierna l’attaccante dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. Bisognerà attendere ancora un po’ invece per vedere il rientro di Cuadrado: l’esterno sta continuando il lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente. La speranza è che il colombiano possa tornare a lavorare in gruppo a partire dalla prossima settimana.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna