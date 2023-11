Atalanta-Inter, Gasperini cambia poco: ma c’è ancora un dubbio! – Sky

Gasperini si prepara ad accogliere la squadra di Inzaghi per l’11ª sfida di Serie A. A Bergamo è quasi tutto pronto per Atalanta-Inter, tranne una scelta di formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Manca meno di un giorno al match dello “Gewiss Stadium”. Simone Inzaghi sembra avere ben chiare le sue scelte per Atalanta-Inter. Gian Piero Gasperini, invece, deve aspettare ancora fino a domani per raggiungere una certezza. Questo, insieme ad altre informazione sulla probabile formazione della Dea, vengono riportate su Sky Sport 24. Così in merito il giornalista Massimiliano Nebuloni: «In Atalanta-Inter probabilmente giocherà Scalvini che ha recuperato. Domani mattina ci sarà il provino decisivo. Non dovesse convincere fino in fondo Gasperini giocherà con Toloi. Quella contro l’Inter sarà la stessa formazione bergamasca vista ad Empoli, con l’eccezione di Zappacosta per Hateboer».

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.