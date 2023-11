Merlo: «Contro il Como sarà una partita difficile. Lavoriamo per migliorare»

In vista del match contro il Como, ai canali ufficiali dell’Inter Women, ha parlato Beatrice Merlo. La nerazzurra ha toccato tanti temi a poche ore dalla gara.

LAVORO – Beatrice Merlo, calciatrice dell’Inter Women, in vista della gara contro il Como, ha parlato in esclusiva su Inter TV. Queste le sue parole: «Sappiamo bene che queste pause delle Nazionali sono difficili da gestire perché alla fine restiamo in pochi al campo. Cerchiamo sempre di continuare a fare il lavoro che facciamo durante il campionato magari caricando un pochettino di più. Adesso siamo pronte a iniziare a lavorare per la prossima partita. Margini di crescita? Come ogni anno ci sono innesti nuovi, all’inizio è difficile perché bisogna capirsi e conoscerci. Possiamo sempre migliorare, lavoreremo in questa direzione. Como? È una squadra che si è rinforzata, l’ha dimostrato nelle prime partite. Sarà una squadra difficile da affrontare in un campo difficile, proveremo a fare del nostro meglio».