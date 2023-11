FOTO – L’Inter corre verso Bergamo: l’allenamento alla vigilia dell’Atalanta!

Cresce come ogni vigilia l’attesa per il ritorno in campo dell’Inter. Domani sarà la volta di Bergamo, per un’importante trasferta in casa dell’Atalanta. Ecco le foto dell’allenamento odierno.

SCATTI D’ALLENAMENTO – Occhi puntati sul prossimo duello dell’Inter, attesa a Bergamo da un’agguerrita Atalanta. I due allenatori, Simone Inzaghi da una parte e Gian Piero Gasperini dall’altra, hanno a disposizione ancora poche ore prima di schierare la formazione titolare definitiva. Intanto quest’oggi i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile, per l’ultima seduta di lavoro (prima della rifinitura di domani mattina) intensivo per la preparazione della trasferta. Come al solito nel corso della sessione d’allenamento non mancano i sorrisi fra gli uomini di Inzaghi. Ma, ovviamente, anche forza, concentrazione e impegno sono assicurati. Lo si vede dagli scatti, di seguito, pubblicati sui canali dell’Inter.

https://twitter.com/Inter/status/1720501100329988186?t=eaw0p5m5YbYwfzaQBlypCg&s=08