Bologna, che colpo in casa con la Lazio! Ferguson regala la vittoria

Il Bologna in casa ferma anche la Lazio, vincendo 1-0 grazie alla rete di Ferguson. Per la squadra allenata da Thiago Motta in questa stagione è il decimo risultato utile consecutivo.

COLPO IN CASA – Il Bologna frena bruscamente la Lazio vincendo 2-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A e viene scavalcata in classifica proprio dai rossoblù, che momentaneamente agguantano il Napoli al quinto posto. Dopo un primo tempo con poche emozioni, dopo il primo minuto del secondo tempo decide il gol di Lewis Ferguson. La squadra allenata da Thiago Motta realizza il decimo risultato utile consecutivo in Serie A e punta dritto a un posto in Europa. Intanto, in classifica, ha già agguantato il Napoli Campione d’Italia.