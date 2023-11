Paventi: «Atalanta scomoda ma Inter consapevole! Preparata…»

Paventi riporta le sensazioni ad Appiano Gentile per Atalanta-Inter, in programma domani alle ore 18:00. La squadra di Inzaghi non abbassa la guardia, sapendo la pericolosità dell’avversario.

MASSIMO IMPEGNO – Simone Inzaghi sta mettendo a punto le ultime mosse in vista di Atalanta-Inter. Alla vigilia della trasferta Andrea Paventi spiega su Sky Sport 24: «L’Atalanta in casa è un avversario assolutamente scomodo per l’Inter in questa fase. Hanno trovato la chiave la forza, anche con giocatori come Scamacca. Però, se è vero che l’Atalanta non incassa gol in casa, l’Inter in trasferta ne ha fatti dieci su quattro gare tutte vinte senza incassare gol. Ma l’Inter è una squadra con grande consapevolezza, in questo momento sa aspettare i momenti della partita. Questo non significa che domani non sia durissima, che non la temano e che non sia stata preparata col massimo dell’impegno».