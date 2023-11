Pioli insegue l’Inter: «Essere a tre punti adesso non è un dramma!»

Nelle ultime giornate il Milan ha perso quota e adesso insegue in terza posizione l’Inter capolista. Ecco come si pronuncia sul momento rossonero l’allenatore Pioli.

CRITICHE GIUSTE – Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, spiega la situazione dei rossoneri, inseguitrici dell’Inter in Serie A: «Normale che veniamo criticati se per tre partite il Milan non vince una sfida e credo che sia anche giusto così. Noi dobbiamo lavorare cercando di migliorare la nostra prestazione perché abbiamo avuto tre scontri diretti e non siamo riusciti a vincerne nemmeno uno. Credo che comunque in queste tre partite abbiamo fatto tante cose buone e positive. Però dobbiamo che dobbiamo ancora alzare il nostro livello. Su questo siamo assolutamente concentrati e questo è quello che vogliamo fare. Poi non è adesso un dramma essere a tre punti. Ma è chiaro che dobbiamo e vogliamo dimostrare di essere competitivi per cercare di migliorare, di vincere più partite, di migliorare la posizione in Champions League e di vincere la partita di domani».