Serie A vicina alla Toscana: minuto di silenzio per le vittime del maltempo

Anche la Serie A si stringe attorno alla Toscana, travolta dal maltempo. La FIGC dispone un minuto di raccoglimento per le vittime della tempesta.

RACCOGLIMENTO – Il maltempo si sta abbattendo sulla Toscana, dove in queste ore c’è molta apprensione per le condizioni in cui versa il territorio. La tempesta di pioggia, che ha provocato allagamenti ed esondazioni, ha spezzato le vite di molteplici persone. La FIGC non può che essere vicina alle famiglie delle vittime e alla popolazione toscana. Per questo ha previsto che venga rispettato un minuto di silenzio nel corso di tutte le partite di Serie A del fine settimana. Questo quanto si legge sul comunicato ufficiale della federazione: «In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi)».