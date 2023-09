Agresti: «Calhanoglu? Curioso sul sostituto! E se ancora Frattesi…»

Agresti si esprime su Hakan Calhanoglu, che stasera non sarà presente in Real Sociedad-Inter. Il giornalista tira in ballo anche Frattesi

INTERROGATIVO − Stefano Agresti, a Radio Radio, sull’eventuale sostituto di Hakan Calhanoglu: «Mi incuriosisce molto la scelta di Inzaghi per sostituire Calhanoglu, forse è l’unico dei centrocampisti dell’Inter ad essere difficile da sopperire. Può giocare Asllani, ma rimarrà ancora fuori Frattesi, che è un’ira di Dio? Asllani in un anno con Inzaghi non è mai sceso in campo se non per qualche spezzone. Potrebbe far giocare anche Mkhitaryan o Barella. Loro hanno preso anche Klaassen, ma non lo abbiamo visto neanche un minuto. È un interrogativo tattico e tecnico che mi porto fino all’ultimo minuto. Se rimanesse ancora fuori Frattesi qualche domanda bisognerebbe iniziare a porla».