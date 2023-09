Mattioli: «Inter, stasera serve un tipo di gara. Thuram mi stupisce!»

L’Inter questa sera giocherà all’Anoeta contro la Real Sociedad, esordio in Champions League. Mattioli presenta la partita ed elogia Thuram

GARA ATTENTA − A Radio Radio, le parole di Mario Mattioli in vista del match di questa sera: «L’Inter ha tanti di quei co-titolari che possono benissimo supplire all’assenza di un calciatore seppur importante, come Calhanoglu. L’Inter si sta dimostrando la squadra più forte del nostro campionato, contro la Real Sociedad deve fare soltanto una partita attenta per l’ambiente particolare che troverà. Supportano tanto la squadra, credo che possa venirne fuori vittoriosa da questa partita. È troppo forte in questo momento, non vedo un reparto che abbia un rendimento inferiore. Mi stupisce Thuram, che ha sempre avuto un rendimento altalenante, in cui alternava momenti altissimi e altri inguardabili. Ora ha una continuità impressionante».