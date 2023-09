Real Sociedad-Inter, Alguacil come con il Real Madrid: la probabile formazione

La Real Sociedad si presenta all’esordio in Champions League con l’Inter in un buon momento di forma. Cinque punti in sei giornate di Liga e qualche assenza, ma contro il Real Madrid la squadra allenata da Alguacil ha fatto benissimo, sfiorando anche la vittoria. Ecco la probabile formazione della Real Sociedad.

LE SCELTE – Alguacil conferma il 4-3-3 che ha affrontato il Real Madrid con una possibile novità in difesa: sulla sinistra ballottagigo tra Aihen Munoz e Tierney, con quest’ultimo favorito. In attacco riflettori puntati su Kubo, già autore di tre gol in stagione. Il giapponese agirà sulla destra, con Barrenetxea sulla corsia opposta e il capitano Oyarzabal al centro dell’attacco, agirà da falso 9.

La probabile formazione della Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

A disposizione: Marrero, Aitor Fraga, Odriozola, Munoz, Zacharjan, Pacheco, Olasagasti, Turrientes, Gonzalez, Mohamed-Ali Cho, Sadiq.