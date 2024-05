Inter-Lazio, Tudor porta rivoluzioni. La probabile formazione – CdS

L’Inter ospita quest’oggi per l’ultima a San Siro la Lazio di Igor Tudor, che ha in mente una rivoluzione per l’impegno. La probabile formazione è una sorpresa secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE – Per Inter–Lazio Igor Tudor cambia tanto, tantissimo per la sua formazione. In difesa Nicolò Casale prende il posto di Alessio Romagnoli e verrà affiancato da Gila e Patric. A centrocampo Luca Pellegrini torna in campo dopo aver giocato appena 11 minuti con l’allenatore ex Marsiglia. Giocherà sulla fascia sinistra, rimane fuori Manuel Lazzari con Adam Marusic spostato a destra. In attacco Taty Castellanos è favorito su Ciro Immobile. Tutto questo nonostante la Lazio si giochi il sesto posto con la Roma e la minima possibilità di accedere alla prossima edizione della Champions League. Ecco la probabile formazione:

Lazio (3-4-3): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Rovella, Vecino, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.