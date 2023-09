Empoli, Andreazzoli (3.0) rilancia subito Baldanzi contro l’Inter per uscire dalla crisi – TS

Ieri pomeriggio è scattato ufficialmente l’Aurelio Andreazzoli 3.0. Ancora una volta il presidente Fabrizio Corsi ha deciso di affidarsi al tecnico nativo di Massa per risollevarsi in classifica. Per la terza volta nella loro storia i toscani si affidano ad Andreazzoli per uscire dalla grave crisi: 0 punti, 0 gol segnati e 12 subiti.

SUBITO INTER – Il nuovo Empoli di Aurelio Andreazzoli ripartirà dal 4-3-1-2 a partire già dalla sfida con l’Inter. L’obiettivo sarà quello della salvezza, è chiaro, e Andreazzoli ha accettato subito con grande entusiasmo la sfida, che sa quasi di impresa. Anche se l’impresa, almeno per l’immediato, appare proibitiva, visto che domenica all’ora di pranzo l’Empoli ospiterà la capolista Inter. Una gara che rievoca in Andreazzoli lo spettro della retrocessione in B avvenuta nel maggio 2019 al termine della sfida contro i nerazzurri. Una motivazione in più per sbloccare la formazione empolese nella partita più complicata possibile per esordire. L’allenatore toscano ci spera e appare orientato a rilanciare dal primo minuto il gioiellino Tommaso Baldanzi, che proprio contro l’Inter la scorsa stagione ha trovato il primo gol in carriera.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira