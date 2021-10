Adani: «Inter, collettivo anche nelle difficoltà! Sheriff complica girone»

L’Inter e le occasioni da gol sprecate contro lo Shakhtar Donetsk, il gioco di De Zerbi e la situazione del girone di Champions League dove lo Sheriff è sorprendentemente in testa. Questi i temi trattati dall’ex difensore nerazzurro Adani a Bobo TV sul canale Twitch di Vieri.

GRUPPO – Daniele Adani ha fatto una panoramica sul girone di Champions League dell’Inter, dopo l’ultimo turno: «L’Inter ha giocato poco, ma ha comunque avuto quattro palle gol e tutte con uomini diversi. Riesce ad avere un collettivo anche quando è in difficoltà. In Europa però trovi delle squadre che quello che devono fare lo sanno fare. Il problema è che lo Shakhtar Donetsk non aveva punte, negli ultimi venticinque metri ha dei limiti. L’Inter, che non trovava il ritmo, invece ci arriva a tirare, perché ha i giocatori. Lo Sheriff con il Real Madrid poteva prendere dodici gol, di cui otto erano già fatti. Però questo complica un po’ il passaggio del turno».