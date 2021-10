Brambati: «Dzeko all’Inter? Mollato dalla Juventus causa Cristiano Ronaldo!»

Dzeko è stato vicino alla Juventus prima di passare all’Inter per il dopo Lukaku. Questa la ricostruzione dell’ex calciatore Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

BOMBER – Massimo Brambati ha spiegato come si è svolto l’affare che ha portato Edin Dzeko all’Inter: «Cristiano Ronaldo aveva parlato con la proprietà e aveva detto che, se non avesse trovato una squadra entro il 10 agosto, sarebbe rimasto alla Juventus. Motivo per cui la Juventus aveva bloccato Dzeko. Tutti avevano dato per scontato che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto in bianconero. Il 28 agosto mattina, si è presentato nello spogliatoio di Massimiliano Allegri, ha chiamato i dirigenti Pavel Nedved e Federico Cherubini e ha comunicato che se ne sarebbe andato. Per questo la Juventus aveva preso accordi con Dzeko. L’ha tenuto fermo fino al momento in cui l’Inter ha ceduto Romelu Lukaku ed è andata su Dzeko, che è stato mollato dalla Juventus».