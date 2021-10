Tavelli: «Inter troppi pareggi, serve un filotto! Sassuolo sfida delicata»

L’Inter di Inzaghi sfiderà il Sassuolo alle ore 20.45 al Mapei Stadium, nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. Dopo il pari a reti bianche contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, i nerazzurri mirano ai 3 punti per chiudere bene prima della sosta. Tavelli, giornalista di Sky Sport, sottolinea proprio i troppi pareggi.

TROPPI PAREGGI – L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Sassuolo alle ore 20.45. Secondo Fabio Tavelli, la squadra nerazzurra ha bisogno di un filotto di vittorie: «L’Inter sta pareggiando troppe partite, ha bisogno di mettere un filotto di vittorie. Paradossalmente è complicato il passaggio in Champions League e devo dire che a me è piaciuta più con il Real Madrid che con lo Shakhtar Donetsk. Quindi questa con il Sassuolo è una partita delicata e non farei grandi cambi. Io credo che Edin Dzeko sia quello che si accoppia meglio con gli altri ma è anche vero che non può giocare queste partite senza poi risentirne».