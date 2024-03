Acerbi, rischio macchina del fango: vittima inconsapevole di una truffa

Non c’è pace per Acerbi. Oltre alla questione relativa a Juan Jesus, il difensore è vittima inconsapevole di una truffa relativa alla vendita di cuccioli spacciati come di razza: con lui anche altri volti noti

MACCHINA DEL FANGO – Acerbi è finito fra i vip vittime inconsapevoli del traffico illegale di cuccioli, spacciati come di razza, da parte dell’azienda “Cuccioli di Carlotta” che ha prodotto sei arresti da parte dei Carabinieri e della squadra mobile di Ravenna. Come raccontato dall’inchiesta di “Mi Manda Rai 3” il difensore dell’Inter, come altre personalità del mondo dello sport, fra cui Totti, Nainggolan e Federica Pellegrini, ricevevano i cani gratis in cambio di un video in cui prestavano il proprio volto alla campagna pubblicitaria della società, ignari delle modalità di importazione e vendita illegali dei cani.