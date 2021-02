Vidal si allena ancora a parte, Milan-Inter più distante? Conte attende novità

Vidal ancora non sa se riuscirà a essere protagonista in Milan-Inter. Conte tiene in caldo l’alternativa tattica vista nelle ultime uscite mentre il cileno tarda a bruciare le tappe pre-Derby di Milano

RECUPERO IN SALITA – Ad Appiano Gentile continua il lavoro della squadra in vista del Derby di Milano in programma domenica pomeriggio. In casa Inter l’unico grande dubbio di Antonio Conte, relativo anche alla formazione iniziale, è legato al ruolo di mezzala sinistra nel 3-5-2. Il tecnico nerazzurro da una parte spera di recuperare Arturo Vidal, che è indisponibile da una decina di giorni per una contusione. Dall’altra lavora per completare l’adattamento di Christian Eriksen nella stessa posizione del cileno. Vidal nel frattempo si sta allenando a parte, come avvenuto anche oggi. Seduta personalizzata per il centrocampista classe ’87, che eventualmente avrà pochissimi giorni per allenarsi in gruppo in vista di Milan-Inter. A questo punto, da non escludere la semplice presenza in panchina.