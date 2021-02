Stroppa confermato prima della Juventus. Vrenna: Â«Crotone con grintaÂ»

Stroppa confermato prima della Juventus. Vrenna: «Crotone con grinta»

Giovanni Stroppa Crotone

Giovanni Stroppa resta sulla panchina del Crotone. A confermarlo è lo stesso presidente del club calabrese Gianni Vrenna dopo l’incontro odierno con il proprio allenatore in vista della sfida di lunedì contro la Juventus.

CONFERMATO – Gianni Vrenna conferma così Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone: «Parlo quotidianamente con il nostro tecnico, ho fiducia in lui e sin dalle prossime partite dovrà riuscire a trovare – e siamo certi che lo farà – quell’equilibrio in campo finora mancato, ma soprattutto dovrà toccare le corde giuste nei ragazzi per tirare fuori quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai. Ho parlato con i ragazzi e posso assicurare che sono i primi a essere dispiaciuti per la situazione. Ho avuto rassicurazioni sul fatto che sin dal prossimo incontro si entrerà in campo con lo spirito e la grinta che la nostra maglia e i nostri tifosi meritano».

