Udinese, Sottil recupera un giocatore. Beto torna titolare contro l’Inter – CdS

L’Inter torna a giocare in campionato, domenica 18 settembre, in una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice in trasferta contro l’Udinese. In vista della sfida, Sottil recupera un giocatore, e valuta la possibilità di tornare a schierare Beto dal 1′.

LE ULTIME – L’Udinese è la squadra più in forma del campionato, e domenica ospiterà l’Inter alle 12:30. La squadra allenata da Simone Inzaghi sembrerebbe essere in ripresa dopo l’ultimo periodo, ma proprio la sfida contro i bianconeri si preannuncia tutt’altro che scontata. Sottil intanto recupera Bijol, ma lo sloveno dovrebbe iniziare dalla panchina. Beto torna a giocare dal 1′ dopo la panchina delle ultime due sfide, e prenderà il posto di Success. Nuytinck torna a giocare in difesa al posto di Ebosse. Solo un dubbio a centrocampo tra Samardzic e Lovric.

Fonte: Corriere dello Sport