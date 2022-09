Calhanoglu, Inter teme lungo stop! Una differenza rispetto a Lukaku – TS

Infortunio per Calhanoglu, costretto a fermarsi per una disrtazione al flessore della coscia sinistra. A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo Tuttosport il centrocampista turco potrebbe andare incontro ad un lungo stop

RECUPERO – Brutta tegola per l’Inter che perde Calhanoglu per un problema ai flessori della coscia sinistra. Il centrocampista turco salterà certamente la sfida contro l’Udinese e non risponderà alla convocazione della nazionale turca, impegnata nel corso della sosta contro Lussemburgo e Far Oer. Per il numero 20 dell’Inter, spiega Tuttosport, si teme un lungo stop: le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana ma esiste il concreto rischio che possa saltare le sfide con Roma e Barcellona. Le sue fibre muscolari però sono diverse rispetto a quelle di Lukaku, che ha patito lo stesso infortunio. Si può sperare quindi in un rientro anticipato.

Fonte: Tuttosport – Sim. Tog.