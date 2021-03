Torino-Inter, il centro come terra di conquista per...

Torino-Inter, il centro come terra di conquista per i nerazzurri

Lukaku Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

In Torino-Inter (domani ore 15) i nerazzurri dovranno puntare ancora una volta sul forcing centrale, per scardinare la difesa dei granata.

ARIETE NERAZZURRO – Torino-Inter raramente è una gara povera di gol. Prendendo in considerazione solo gli ultimi diciotto mesi, sono 13 le reti totali in questa sfida. Con i nerazzurri in vantaggio 10-3, grazie soprattutto alla coppia d’attacco interista. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono infatti a quota sei gol contro i granata. Viene quindi difficile immaginarsi una gara oltremodo tirata domani, sarà piuttosto interessante osservare come l’Inter proverà a imprimere il suo ritmo.

SFONDARE AL CENTRO – Gran parte del gioco di Torino e Inter passerà per le corsie esterne, punti focali delle due formazioni. Tuttavia, i nerazzurri dovranno puntare a passare soprattutto per vie centrali. Sia perché con ogni probabilità saranno assenti Bremer e Nicolas Nkoulou tra i granata. Sia perché l’Inter è la squadra che, in Serie A, predilige agire centralmente per arrivare al tiro. Il 77% dei tiri nerazzurri arrivano infatti dal centro, secondo i dati di WhoScored. Un’ulteriore conferma della grande efficienza offensiva del calcio di Antonio Conte, nonostante le critiche dei detrattori.