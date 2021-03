Tra Sassuolo e Verona 3-2 indiavolato, inutile il golazo di Dimarco

Condividi questo articolo

Photo 205137411

La sfida delle 15 tra Sassuolo e Verona termina 3-2 per gli emiliani. I neroverdi vanno in vantaggio due volte ma si fanno sempre riprendere. Traoré firma la vittoria dopo l’incredibile pareggio di Dimarco.

BOTTA E RISPOSTA – L’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Verona è una gara ricca di gol e di emozioni. Si parte subito forti, con Manuel Locatelli che al 4′ trova il vantaggio piazzando un bel destro dal limite. I veneti riescono a prendere le misure ai neroverdi solo nel finale della prima frazione. La squadra di Ivan Juric orchestra sulla destra, prima di cambiare fronte su Darko Lazovic che, tutto solo in area, può insaccare facilmente l’1-1. Tutto da rifare nella ripresa, che si apre però allo stesso modo. Al 51′ Filip Djuricic riporta in vantaggio il Sassuolo con un bel tiro d’esterno da dentro l’area. Poi succede tutto nel finale. Federico Dimarco (ancora dell’Inter) trova un altro bellissimo gol, con un diagonale mancino al volo nell’area neroverde, che riporta i conti in parità al 79′. Ma solo due minuti torna in vantaggio la squadra di Roberto De Zerbi. Hamed Traoré trova il gol del 3-2 finale risolvendo una mischia in area sugli sviluppi di un corner.