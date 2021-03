Torino-Inter, si gioca sugli esterni: catene di Conte ormai collaudate

Condividi questo articolo

Perisic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A, vedrà le fasce come punto focale. Ma Conte ha ormai finito il rodaggio sulle catene laterali.

CAMPO ALLARGATO – Torino e Inter sono due squadre molto attive sugli esterni. Lo si è già visto all’andata, e si ripeterà anche domenica, nonostante ci sia Davide Nicola al posto di Marco Giampaolo. Con ogni probabilità, il titolare a sinistra dei granata sarà Cristian Ansaldi, vecchia conoscenza nerazzurra (26 presenze nel 2016/17). All’andata segnò il momentaneo 0-2 prima della rimonta Inter. E nell’ultima gara del Torino (sconfitta per 4-2 a Crotone) ha messo a segno gli assist per entrambi i gol granata. Un cliente scomodo per Achraf Hakimi, che tuttavia ha le armi in regola per non soffrire il mismatch. A sinistra sarà invece assente Wilfried Singo, vera spina nel fianco nella gara di andata. Al suo posto, con ogni probabilità, giocherà Mërgim Vojvoda. Che di fronte si troverà la nuova versione di Ivan Perisic, ormai tenutario della corsia sinistra nerazzurra. Antonio Conte dovrà quindi continuare ad oliare le sue catene laterali, da cui passerà gran parte delle sorti del match di domenica.