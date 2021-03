Torino-Inter partita di Lukaku e Lautaro Martinez: perfetta parità tra i due

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Torino-Inter, domani alle 15, sarà una partita speciale per Lukaku e Lautaro Martinez. I granata sono tra le vittime preferite dell’attacco nerazzurro.

NEL MIRINO – Torino-Inter non è mai una partita banale per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La coppia dei sogni nerazzurra, infatti, ha un particolare feeling con i colori granata. E basta ricordare la gara d’andata, dove i due segnano tre dei quattro gol totali nel 4-2 finale. Uno score che porta in perfetta parità il ruolino dei due attaccanti contro il Toro. Entrambi infatti hanno siglato tre reti a testa contro la squadra di Davide Nicola. La LuLa era già andata in rete in una stessa gara contro i granata, nella sfida del 23 novembre 2019. Al ritorno segnò invece solo il Toro (nomen omen?), con il belga fuori per infortunio. Un trend positivo, che può fungere da ulteriore stimolo per l’attacco dell’Inter.

ALTRE VITTIME – Con 6 reti complessive, il Torino è tra le vittime preferite di Lukaku e Lautaro Martinez. È infatti nell’Olimpo delle squadre contro cui i due segnano di più con la maglia dell’Inter, ed è l’unica con cui sussiste tale parità (3 gol a testa). A quota sei gol (la più alta), si trovano anche Benevento e Genoa. Tuttavia, contro i rossoblu le sei reti portano tutte la firma del numero 9. Mentre coi campani il parziale recita 4-2 sempre in favore del belga. C’è poi un’altra vittima sacrificale sul podio della LuLa, ed è il Milan. Anche qui sono sei le reti complessive, quattro per Lukaku e due per Lautaro Martinez: metà di queste reti arrivano nell’ultimo derby dello scorso 21 febbraio. Se contassimo tuttavia anche le altre competizioni, contro i rossoneri il totale sale a 7 gol, col rigore di Lukaku nell’ultima sfida di Coppa Italia.