Statistiche Shakhtar Donetsk-Inter: possesso ucraino, pareggio anche nei tiri

Statistiche Shakhtar Donetsk-Inter: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano per 0-0 nel secondo turno di Champions League (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE SHAKHTAR DONETSK-INTER – L’Inter non va oltre lo 0-0 nel secondo match di Champions League. Il possesso palla è tutto di marca Shakhtar Donetsk, con uno schiacciante 66%. Equilibrio nei tiri totali (12 a 11) e parità assoluta in quelli in porta (2 a 2). I nerazzurri battono più calci d’angolo, 5 a 2, ma senza riuscire a convertirli in rete.

ALTRI DATI – Molto fallose le due squadre, 16 falli fischiati agli ucraini, 17 agli uomini di Simone Inzaghi. 2 volte pescati in fuorigioco gli attaccanti dell’Inter, 0 quelli allenati da Roberto De Zerbi.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 1 punto in classifica dopo 2 turni di Champions League, con 1 sconfitta e 1 pareggio.