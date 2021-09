Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, nerazzurri male. Ma Pyatov decisivo nel finale

Termina Shakhtar Donetsk-Inter, sfida valevole per la seconda giornata del gruppo D della Champions League. Ecco quanto successo allo stadio Olimpico di Kiev.

RIPARTENZA DIFFICILE – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0 (vedi report), riprende Shakhtar Donetsk-Inter. E subito al 49′ è Milan Skriniar a salvare il risultato con un incredibile intervento a porta vuota che nega a Tete un gol praticamente già fatto. Simone Inzaghi prova a dare una scossa alla squadra al 55′ con un doppio cambio che vede uscire Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko e al loro posto Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa. Gli uomini di Roberto De Zerbi giocano meglio, sfruttando anche diverse incertezze dei nerazzurri che però al 66′ vanno a un soffio dal gol: rinvio sbagliato di Pyatov, Lautaro Martinez si ritrova da solo a tu-per-tu con il portiere ucraino ma spara alto sopra alla traversa.

Shakhtar Donetsk-Inter, un altro 0-0

PYATOV DECISIVO – Dopo l’ingresso di Alexis Sanchez al posto di Lautaro Martinez, negli ultimi dieci minuti altri due cambi per Simone Inzaghi che sostituisce Matias Vecino e Federico Dimarco con Roberto Gagliardini e Ivan Perisic. Finalmente all’87’ arriva una scintilla per i nerazzurri. Joaquin Correa prende palla fuori area, prova un tiro a giro perfetto che però Pyatov manda in calcio d’angolo con una parata ai limiti del miracoloso. E proprio sugli sviluppi del corner è ancora una volta il portiere ucraino a rivelarsi decisivo con un’incredibile parata su colpo di testa di Stefan de Vrij. Dopo soli due minuti di recupero termina – a reti inviolate – Shakhtar Donetsk-Inter. Nerazzurri male, ma Pyatov si rivela decisivo nel finale.

SHAKHTAR DONETSK 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): 30 Pyatov (C); 2 Dodo, 5 Marlon, 22 Matviyenko, 31 Ismaily; 6 Stepanenko; 38 Pedrinho, 7 Maycon, 21 Alan Patrick, 19 Solomon; 23 L. Traoré.

A disposizione: 81 Trubin; 3 Vitao, 4 Kryvtsov, 8 Marcos Antonio, 11 Marlos, 14 Tete, 15 Bondarenko, 20 Mudryk, 26 Konoplya, 44 Kornienko, 45 Sikan, 77 Bondar.

Allenatore: Roberto De Zerbi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 19 J. Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi