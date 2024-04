Inter-Empoli 2-0, statistiche: un dato insolito, ma vittoria e tre punti!

L’Inter vince contro l’Empoli con il risultato di 2-0 e mantiene saldo il vantaggio dalla seconda in classifica. Fantastica partita giocata dai nerazzurri, le statistiche ne sono testimoni.

STATISTICHE – L’Inter vince contro l’Empoli facendo due gol e portandosi a casa tre punti dopo la lunghissima sosta per le nazionali. Apre subito Federico Dimarco di controbalzo: 5 minuti per sbloccare la gara su passaggio fantastico di Alessandro Bastoni. Il resto della partita è un dominio nerazzurro, con l’Empoli però che gioca la sua partita creando qualche rischio ad Emil Audero come il tiro di Marin nel primo tempo. Nella ripresa a chiudere i giochi non sono né Lautaro Martinez né Marcus Thuram, ma Alexis Sanchez su assist di Denzel Dumfries. La partita si spiega nei 19 tiri della squadra di Simone Inzaghi, di cui 7 in porta. L’Empoli ha risposto con 14 conclusioni e 3 in porta, quindi molto bene. Insolito il numero dei calci d’angolo non andati a buon fine: 8 per l’Inter con 0 occasioni da gol prodotte.

Il possesso palla recita 59% da una parte, 41 dall’altra.