Inter-Napoli 1-1, statistiche: pari una casualità, Sommer spettatore

L’Inter pareggia contro il Napoli con il risultato di 1-1. La squadra nerazzurra spreca il momentaneo vantaggio, le statistiche lo fanno capire molto bene.

STATISTICHE – Non basta il gol di Matteo Darmian al minuto 42 su assist perfetto di Alessandro Bastoni. L’Inter pareggia per 1-1 contro il Napoli a San Siro e si fa riprendere nel secondo tempo. Una beffa si abbatte sui nerazzurri nei minuti finali, precisamente all’81’. Lo stesso Bastoni colpisce di testa su calcio d’angolo dei partenopei, la palla va indietro e si scaglia su Juan Jesus che appoggia facilmente in rete a porta vuota. Casuale perciò il gol degli uomini di Francesco Calzona, che escono con il massimo risultato possibile da una sfida a senso unico per la gran parte del tempo. 19 tiri a 11 per l’Inter, 6 in porta con due miracoli nel primo tempo di Alex Meret. Il Napoli ha preso la porta 3 volte, Yann Sommer non ha mai fatto una parata. Marcus Thuram si è fatto cogliere spesso in fuorigioco. In 3 occasioni il guardalinee ha sbandierato, per il Napoli 0. Il possesso palla è in equilibrio: 51% a 49 per la squadra ospite.