Calzona: «All’Inter concesso solo ultimi dieci minuti! Ritrovati»

Calzona dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’intervista su DAZN ha commentato la partita partendo dalla prestazione dei suoi.

DOPO LA PARTITA – Francesco Calzona dopo Inter-Napoli ha parlato così: «Abbiamo messo orgoglio e qualità, siamo stati in partita fino all’ultimo concedendo solo gli ultimi dieci minuti all’Inter. Sappiamo che siamo ancora distanti, ma non si può pensare di venire a Milano e non concedere niente. Io sono contento perché la squadra ha fatto secondo me una buona squadra. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, è stata una partita dura perché l’Inter ti mette alle corde, hanno queste combinazioni nello stretto che a volte ti fanno correre all’indietro. Io sono contento per la prestazione perché penso che la squadra si sia ritrovata. Cambiare tre allenatori, la situazione non li ha favoriti. Da quando ci sono io vedo una crescita giornaliera, da qui alla fine ci torneranno utili. Alla fine abbiamo fatto sette allenamenti di squadra, perché fra preparazione alle partite, ci siamo allenati poco. Avremmo bisogno di allenarci di più per migliorare quel gap che c’è ancora».