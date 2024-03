Atletico Madrid-Inter 5-3 (d.c.r.), statistiche: sofferenza e occasioni. Male!

Atletico Madrid-Inter finisce 5-3 dopo i calci di rigore (vedi tabellino e pagelle), passano i Colchoneros ai quarti di finale di Champions League. Le statistiche danno un’ottima prospettiva della partita del Civitas Metropolitano.

STATISTICHE – L’Atletico Madrid vince contro l’Inter ai calci di rigore. Dopo il 2-1 dei 120 minuti giocati al Civitas Metropolitano dal dischetto sono decisivi gli errori di Alexis Sanchez, Davy Klaassen e Lautaro Martinez. Non basta ai nerazzurri il vantaggio firmato nel primo tempo da Federico Dimarco su assist di Nicolò Barella. Pareggia subito Antoine Griezmann su un erroraccio di Benjamin Pavard, poi all’86’ Memphis Depay segna la rete che manda la partita ai tempi supplementari. Il possesso palla è in equilibrio, il 53% per i nerazzurri. I tiri sono nettamente a favore dei Colchoneros, che arrivano 23 volte dalle parti di Yann Sommer prendendo la porta in 9 occasioni. L’Inter insidia Jan Oblak ben 5 volte, provando 15 tiri. Tantissimi falli commessi per entrambe le compagini: 21 falli per i spagnoli, 14 per la squadra di Simone Inzaghi.