De Vrij: «Delusione per come è finita. Inter dà sempre il massimo»

De Vrij commenta a caldo Atlético Madrid-Inter, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di stasera. Le sue dichiarazioni a pochi minuti dal termine della partita purtroppo persa ai rigori.

MALE DIETRO – Non certo esente da colpe Stefan de Vrij in Atlético Madrid-Inter: «Un peccato aver preso gol due minuti dopo il nostro. Nel secondo tempo siamo rimasti in partita, abbiamo avuto le nostre occasioni ma purtroppo siamo usciti ai rigori. C’è delusione per come è finita. C’è un grandissimo spirito in questa squadra, non abbiamo giocato benissimo ma lo spirito c’è sempre. Questa squadra dà sempre il massimo, stasera purtroppo è andata male ma stiamo facendo una bellissima stagione e c’è ancora un lavoro da finire che abbiamo iniziato da luglio. Bisogna guardare avanti. Sappiamo qual è l’obiettivo, stavamo facendo un bellissimo percorso. Purtroppo stasera è andata così, ma vogliamo continuare e chiudere bene la stagione».