Atletico Madrid-Inter 5-3 (d.c.r), pagelle: attaccanti da 4. Solo Sommer, 8!

L’Inter esce agli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid dopo i calci di rigore (vedi tabellino). 5-3 il risultato finale, tantissimi bocciati tra i nerazzurri. I primi sono gli attaccanti, ma non i soli. Yann Sommer è l’unico baluardo, 8 pieno. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 8 – Alla centesima in Europa tiene in piedi la baracca con due grandi parate nel primo tempo, sia su Samuel Lino che su Morata. Nel resto del match continua a giganteggiare con interventi decisivi. Para anche un rigore a Saul.

Atletico Madrid-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 4.5 – Alla faccia dell’esperienza europea. Sbaglia in fase di possesso, svirgola sul passaggio di Koke lasciando la palla del pari a Griezmann. Salva un gol nel finale di primo tempo, ma da lui ci si aspetta molto di più.

STEFAN DE VRIJ 4 – Inizia l’azione del gol con una coraggiosa incursione centrale, però soffre i movimenti di Morata sui cross dagli esterni. Si perde Lino nei primi minuti, poi anche Griezmann in area di rigore. Chiude con il disastro definitivo perdendosi Depay.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Il passaggio per la sovrapposizione di Barella è da terzino di grandissime qualità, difatti in difesa fa l’opposto. Llorente lo coglie di sorpresa più volte e non è così efficace.

– dal 73′ FRANCESCO ACERBI 5.5 – Non difende come dovrebbe, esce quando non gli è richiesto e lascia enormi buchi al centro. L’unica nota positiva è il calcio di rigore segnato.

– dall’84’ YANN BISSECK 6 – Ha un coraggio da vendere, sale in avanti e crea diversi grattacapi alla difesa dell’Atletico Madrid. Su Depay è troppo leggero, rimedia subito con il fallo.

Atletico Madrid-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Ha un’occasione veramente incredibile ad inizio partita, tira due volte e sempre in bocca ad Oblak. Su Lino ogni tanto dorme, Inzaghi lo richiama spesso.

– dal 73′ MATTEO DARMIAN 5.5 – Provvidenziale a porta vuota su Depay, ma in attacco si trova veramente a disagio. Non è proprio nelle sue corde.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Fa l’assist per Dimarco dopo un ottimo inserimento sulla fascia opposta alla sua posizione, la sua partita si ferma lì. Forse è Inzaghi che lo chiede, ma si allarga troppo in raddoppio sugli esterni e lascia i centrali dell’Atletico Madrid liberi di impostare fino alla trequarti. Sul finale ha la chance di segnare, il suo tiro è innocuo a tu per tu con Oblak.

– dall’84’ DAVIDE FRATTESI 5.5 – Entrato a pochi minuti dalla fine, eppure sembra più stanco degli altri compagni. Manca lo stop sul passaggio di Pavard in area di rigore.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Si abbassa come suo solito accanto a de Vrij formando una difesa a quattro in fase di possesso ed è l’unico a sbagliare veramente poco. In interdizione è semplicemente perfetto e fa ripartire l’azione velocemente.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Il suo primo tempo è buono, il resto della partita l’esatto opposto. Nella ripresa non prende una scelta giusta, perde palloni su palloni e non aiuta neanche in difesa. Guarda Koke passare il pallone a Depay, non fa niente per impedire l’azione.

– dal 111′ DAVY KLAASSEN 6 – Non segna il calcio di rigore, ma lo tira sicuramente meglio di Sanchez e Lautaro Martinez. Non ha il tempo di fare di più nei minuti finali.

FEDERICO DIMARCO 6 – Segna il gol del momentaneo 1-0, dà spinta sulla fascia sinistra e difende bene. Non regge fino alla fine, è costretto a uscire nel secondo tempo.

Atletico Madrid-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 4 – Tacchi, tacchi, tacchi. Superficiale e sprecone davanti al portiere sull’assist di Lautaro Martinez. Di testa nei tempi supplementari da solo in area di rigore fa peggio ancora. La pressione degli ottavi di finale di Champions League lo ha distrutto.

– dal 102′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Crea due palle gol importanti, quella con il passaggio a Frattesi è un’illuminazione. Sbaglia il rigore, come il compagno argentino già sapeva di non segnare prima di arrivare sul dischetto.

LAUTARO MARTINEZ 4 – Gioca meglio negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari che nel resto della partita. È un fantasma per tanto, troppo tempo, poi fa due assist al bacio per Thuram e Barella, non sfruttati a dovere. Tira un calcio di rigore a dir poco vergognoso, va sul dischetto con l’idea di aver già perso e si vede. Che figura pessima, proprio il giorno della richiesta dei 10 milioni di euro…

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – La sua Inter esce dalla Champions League meritatamente. Il primo tempo è buono, il gol di Dimarco sembra aprire ad un’altra delle sue magiche serate europee. Peccato che Pavard gli rovina i piani con il suo clamoroso errore. Nella ripresa la squadra non scende proprio in campo, subisce solo i Colchoneros ed è fortunata ad arrivare fino ai calci di rigore. I cambi fanno la differenza, in Italia la rosa è lunga, in Europa no. Klaassen, Sanchez o Darmian non sono ai livelli di Riquelme, Depay o Saul.

Le pagelle degli avversari: l’Atletico Madrid di Simeone

ATLETICO MADRID – Oblak 7; Hermoso 6.5, Savic 6.5, Witsel 7; Molina 6 (Barrios 6), Llorente 7.5, Koke 7, de Paul 7.5 (Correa 7), Lino 6.5 (Riquelme 7); Morata 5 (Depay 8), Griezmann 6.5 All. Simeone 8