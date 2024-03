Inzaghi: «Inter non abituata a perdere! Sconfitta deve bruciare»

Inzaghi dopo Atletico Madrid-Inter su Prime Video ha analizzato la sconfitta in maniera abbastanza lucida, complimentandosi con la sua squadra, ma sottolineando anche gli errori commessi.

L’ANALISI – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Atletico Madrid-Inter: «Stasera in momenti chiave della partita dovevamo fare meglio. Ai supplementari abbiamo avuto in mano la partita, sbagliando tanto, però queste cose si pagano in Champions League. C’è delusione, però devono essere fieri di quello che hanno fatto. All’andata probabilmente potevamo fare meglio, però la partita è stata fatta. Una volta andati in vantaggio dovevamo essere più bravi lì in quei 3-4 minuti a mantenere il vantaggio di Dimarco. Lì abbiamo rimessi in partita concedendo il gol del pareggio. La squadra non è abituata a perdere, però deve bruciare la sconfitta perché avevamo una qualificazione ai quarti in mano dopo il risultato dell’andata e il gol del vantaggio. Sono super orgoglioso di questo gruppo e questa squadra che mi ha dato grandi soddisfazioni. Siamo usciti dalla Champions League e dalla Coppa Italia ai supplementari e ai rigori. Ora mancano dieci partite in campionato da fare nel migliore dei modi. Contraccolpo? Nel calcio i particolari fanno la differenza e i ragazzi lo sanno, abbiamo avuto tre occasioni che dovevamo concludere, però i ragazzi devono essere orgogliosi».