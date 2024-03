Oblak: «Ai rigori conta la fortuna, i nostri tifosi sono stati decisivi»

Oblak ha parlato dopo Atletico Madrid-Inter. Il portiere sloveno si è espresso anche sulla lotteria dei rigori, dove ha parato due rigori: uno a Klaassen e l’altro a Sanchez.

DECISIVI − Jan Oblak a Movistar dopo Atletico Madrid-Inter: «L’atmosfera è stata fantastica, come sempre in casa. I tifosi non falliscono, noi possiamo fallire, ma loro non falliscono mai. Oggi sono stati decisivi, ci hanno aiutato tantissimo. Oggi tutti possono tornare a casa contenti. Oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo giocato molto bene. In generale giochiamo partite spettacolari, ma ogni tanto arriva una partita che ci fa molto male e dobbiamo migliorare. Capisco che la gente sia delusa da questo. Rigori? Conta sempre un po’ di fortuna, perché bisogna scegliere il lato giusto, fermare la palla… Se il giocatore tira perfettamente è impossibile fermarlo. Oggi sono stato in grado di fermarne due».