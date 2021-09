Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, il tabellino della partita di Champions League

Shakhtar Donetsk-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022.

LA SOLITA STORIA – L’Inter, come un anno fa, non sfonda a Kiev. Prestazione drammatica dei nerazzurri nel secondo tempo, incapaci di impegnare Andriy Pyatov fino all’87’. Eppure le migliori occasioni sono quasi tutte ospiti, con una traversa di Nicolò Barella e i gol divorati da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Per lo Shakhtar Donetsk e la squadra di Simone Inzaghi primo punto nel girone. Questo il tabellino di Shakhtar Donetsk-Inter.

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matviyenko, Ismaily (78’ Kryvtsov; Stepanenko; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick (85’ Marlos), Solomon (78’ Mudryk); L. Traoré (11’ Teté).

In panchina: Trubin, Vitao, Marcos Antonio, Bondarenko, Konoplia, Korniienko, Sikan, Bondar.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Inter (3–5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino (81’ Gagliardini), Brozovic (55’ Calhanoglu), Barella, Dimarco (81’ Perisic); Dzeko (55’ Correa), Lautaro Martinez (72’ Sanchez).

In panchina: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Vidal, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Istvan Kovacs della federazione rumena (Artene – Marinescu; Chivulete; VAR Fritz; A. VAR Hategan)

Ammoniti: Inzaghi (I, allenatore), Dumfries (I)

Recupero: 3’ PT, 2’ ST