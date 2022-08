Spezia, ripresa dei lavori in vista dell’Inter! Lavoro personalizzato per 4

Lo Spezia, dopo la vittoria con l’Empoli e la giornata di riposo concessa da Gotti, è tornato in campo in vista della sfida con l’Inter in programma sabato a San Siro alle ore 20.45 (QUI le ultime sui nerazzurri). Quattro giocatori lavorano a parte

RIPRESA – Lo Spezia, dopo i primi 3 punti stagionali ottenuto con l’Empoli, si prepara ad affrontare all’Inter a San Siro nel match valevole per la seconda giornata di campionato (sabato 20 agosto ore 20.45). Le Aquile di Luca Gotti hanno osservato un giorno di riposo per ritrovarsi oggi al campo di allenamento dove hanno dato inizio ai lavori in vista dei nerazzurri.

ULTIME DAL CAMPO – La seduta si è aperta con una sessione di riscaldamento, seguita da esercitazioni atletiche e partitelle tema. In chiusura classica partitella finale a campo ridotto. Regolarmente in gruppo Sher e Nguiamba, mentre Kovalenko, Amian, Antiste e Ferrer hanno svolto lavoro personalizzato.