Mkhitaryan out per Inter-Spezia e non solo: ecco quanto starà fermo – Sky

Mkhitaryan si avvicina a Inter-Spezia non nelle migliori condizioni. Il centrocampista armento ha infatti ha evidenziato un problema muscolare (QUI l’esito degli esami strumentali). Sky Sport annuncia i tempi di recupero

TEMPISTICHE – Henrikh Mkhitaryan certamente non potrà esserci per la prima partita in casa dell’Inter che sabato si appresta a ospitare lo Spezia a San Siro nel match valevole per la seconda giornata di campionato (QUI le ultime sui biglietti). Secondo Sky Sport, il centrocampista armeno rischia uno stop di 2/3 settimane.