Gudmundsson-Inter, la carta è un giovane! Ma c’è il nodo lista − CdS

Albert Gudmundsson rimane in cima alle priorità dell’Inter per la prossima stagione, con lo stesso Simone Inzaghi a caccia di un quinto centravanti per dare l’assalto anche all’Europa. La lista Uefa non è un nodo banale.

OPERAZIONE − Simone Inzaghi vuole una batteria di cinque centravanti, lo ha fatto sapere sabato sera al termine della sfida persa dall’Inter sul campo del Sassuolo. Il preferito non può che essere Gudmundsson, l’attaccante del Genao da 14 gol in campionato. Nessuno ha fatto meglio di lui in Europa tra i giocatori neo-promossi. Per portarlo a Milano, la dirigenza interista pensa all’operazione Frattesi: ossia, prestito con obbligo di riscatto più l’inserimento di un giovane per abbassare le pretese del Genoa. Il giovane in questione dovrebbe essere Mattia Zanotti, che in estate ritornerà alla base. Per lo stesso terzino della Nazionale U21, l’Inter vorrebbe inserire anche un diritto di recompra, per non perderlo del tutto.

Gudmundsson la priorità per l’attacco: ma nodo lista Uefa per l’Inter

LISTA UEFA − Ma il problema su Gudmundsson riguarda però la lista Uefa. Infatti, con l’eventuale inserimento di una quinta punta, ci dovrà necessariamente un taglio tra i vari giocatori in organico. In lista sicuramente ci saranno Taremi e Zielinski, che prenderanno il posto di Sanchez e Sensi. Poi la stessa lista Uefa prevede che ci siano almeno 4 giocatori nati nel settore giovanile: Dimarco e il terzo portiere Di Gennaro rientrano in questo criterio. Da capire come l’Inter agirà nel caso in cui venisse inserito in rosa anche Gudmundsson.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia