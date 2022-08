Mkhitaryan infortunato, l’Inter fissa l’obiettivo: una data cerchiata in rosso

Mkhitaryan si è infortunato in vista di Inter-Spezia con gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra (QUI i tempi di recupero). Secondo le ultime di Paventi, il centrocampista armeno ha già fissato un obiettivo

DATA NEL MIRINO – Henrikh Mkhitaryan si è infortunato in vista di Inter-Spezia, partita in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Il centrocampista armeno non sarà certamente a disposizione per la prima partita casalinga della stagione, ma l’obiettivo è stato già fissato. Secondo le ultime di Andrea Paventi, collega di Sky Sport, nel mirino dell’ex Roma c’è Milan-Inter, primo derby della stagione in programma il 3 settembre.