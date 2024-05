Sassuolo-Inter, nei voti se ne salvano quattro: uno a sorpresa – TS

Dalla brutta prestazione dell’Inter ieri col Sassuolo c’è ben poco da salvare. Ma il quotidiano Tuttosport, nelle sue pagelle, trova quattro giocatori da non bocciare: ecco di chi si tratta.

I PEGGIORI – Che Denzel Dumfries sia il peggiore di Sassuolo-Inter è fuori discussione. Il laterale olandese nelle nostre pagelle ha preso un eloquente e sacrosanto 3, mentre Tuttosport è meno pesante: 4,5. Per il resto non ci sono vere e proprie bocciature, perché la stragrande maggioranza dei giocatori prende 5,5 sul quotidiano di Torino in edicola oggi. Compreso Simone Inzaghi, per non essere riuscito a dare la scossa a una squadra comunque inevitabilmente appagata.

Sassuolo-Inter, nei quattro “salvati” un protagonista a sorpresa

SUFFICIENZA – Solo quattro giocatori riescono a evitare la bocciatura. E uno non è certo un nome abitudinario: Juan Guillermo Cuadrado. Al rientro in campo dopo quasi quattro mesi (ultima presenza il 12 dicembre contro la Real Sociedad), il colombiano ha fatto quantomeno vedere voglia di fare. Pur senza incidere. Si salva anche Emil Audero, che subisce il suo primo gol in questa Serie A dopo due partite con la porta inviolata. Come lui prendono 6 in Sassuolo-Inter anche Stefan de Vrij, definito il più solido della retroguardia, e Carlos Augusto per essersi diviso fra braccetto e laterale.

Fonte: Tuttosport – Paolo Seghedoni